Назарбаев поручил повысить зарплаты медикам

Астана, , 10:58 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить на 20% заработную плату участковым медицинским работникам. Об этом глава государства заявил 5 октября в ходе своего послания к народу.

Зарплата будет повышена медработникам, внедрившим новые подходы в управлении заболеваниями. Повышение будет происходить поэтапно с 1 января. В 2019 году на эти цели планируется выделить 5 млрд тенге ($13,55 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, о повышении заработной платы врачам первичной медико-санитарной помощи 4 сентября заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

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