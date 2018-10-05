Самой холодной в Москве с начала месяца стала ночь на 5 октября

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 10:52 — REGNUM Ночь с 4 на 5 октября в Москве была самой холодной с начала текущего месяца. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

"В Москве… по данным на 6:00 мск было +2,8°, — говорится в сообщении. — Пока это самая низкая температура текущего октября».

Отмечается, что в Подмосковье минимальная температура воздуха составила +1,3 градуса.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 5 октября в Москве ожидается облачная погода без выпадения осадков. Температура воздуха в городе днем прогреется до +7…+9, ночью — до +3…+5 градусов.

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