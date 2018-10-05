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В Мюнхене запретят рекламные плакаты с полуобнаженными женщинами

Общество

Женщины — не товар, постановил городской совет Мюнхена

Мюнхен, Германия, 5 октября 2018, 10:42 — REGNUM  На улицах немецкого города Мюнхен не должно быть сексистских, оскорбительных для женщин рекламных плакатов. К такому решению пришли члены городского совета на заседании 4 октября, пишет газета Abendzeitung München.

Власти города решили запретить изображения, на которых демонстрируется «сексуальная активность женщины без конкретного контекста», а также любую рекламу, которая «унижает или высмеивает» женщин. Под запрет попадает излишнее изображение обнаженной кожи и любые мотивы, которые могут способствовать насилию против женщин и детей.

Содержание рекламного плаката не должно создавать впечатления, что «женщины являются товаром или могут быть приобретены в качестве дополнения», говорится в заключении городского совета.

На том же заседании было отклонено предложение запретить в городе рекламу табака и алкоголя в целях защиты молодежи.

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