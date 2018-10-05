Врачи Сибирского медуниверситета развеяли мифы о гриппе и ОРВИ

Томск, , 10:35 — REGNUM Несколько распространенных мифов, связанных с острой респираторной вирусной инфекцией и с заболеваниями гриппом, опровергли врачи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба вуза.

Один из мифов связан с употреблением витамина С. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Ковширина отмечает, что при достаточном употреблении аскорбиновой кислоты человек более устойчив к инфекциям. Однако убедительных данных, позволяющих назвать это вещество эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ, не существует.

Другой распространённый миф связан с повышением температуры при инфекционном заболевании, а точнее с нежеланием ее сбивать. Врачи поясняют, что если, кроме температуры в пределах 39.0, нет других выраженных жалоб, ее можно не сбивать лекарствами, а использовать физические методы охлаждения: сделать обтирание, положить лед на голову и обеспечить обильное питье. Однако высокая температура может спровоцировать нежелательные реакции, поэтому медиками разработаны рекомендации для назначения жаропонижающих средств.

Также врачи отговаривают от использования биологически активных добавок к пище и гомеопатических препаратов, поскольку они не являются противовирусными средствами; призывают использовать антибиотики по назначению врача; не бояться прививок от гриппа и посещать врача, так как грипп является достаточно опасным заболеванием.

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