На Ямале — вспышка пневмонии среди детей

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:42 — REGNUM В Надыме (ЯНАО) в двух школах и одном детском саду объявлен карантин по внебольничной пневмонии. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, отсюда и ограничительные мероприятия, сообщает ИА «Север-Пресс»

Санитарные врачи отмечают, что от внебольничной пневмонии защищает вакцинация против пневмококковой инфекции. Прививки ставятся в соответствии с Национальным календарем в установленном порядке. В Надыме заболели непривитые дети.

Уточняется, что карантин по внебольничной инфекции объявлен в школе №3 и в двух классах школы №1 города Надыма карантин объявлен по 11 октября включительно, в одном детском саду по 13 октября. Учебный процесс в школах не приостановлен: уроки проводятся дистанционно.

К сожалению, о числе заболевших детей не заявлено. Корреспонденту ИА REGNUM данную информацию в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО отказались сообщать по телефону, предложив получить её через официальный запрос.