Назван размер ущерба от землетрясения на Южном Урале

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 10:25 — REGNUM В Челябинской области назван размер ущерба от землетрясения, которое произошло 5 сентября. В целом он составил 38,8 млн рублей, сообщил журналистам министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

В Катав-Ивановском районе пострадало 22 объекта. Ущерб оценён в размере около 32.8 млн рублей. В многоквартирных домах из-за подземных толчков возник ущерб в 1.5 млн.

Также напомним, что за материальной помощью обратились 454 обладателя частного жилья. У них общий ущерб — 4.5 млн рублей.

Савченко уточнил, что основная часть расходов ляжет на областной бюджет.

Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Толчки достигали 5,6 балла и ощущались на территории четырёх регионов России.