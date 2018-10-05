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Назван размер ущерба от землетрясения на Южном Урале

Общество

Около 38,8 млн рублей

Назван размер ущерба от землетрясения на Южном Урале
Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Катав-Ивановск, Челябинская область, 5 октября 2018, 10:25 — REGNUM  В Челябинской области назван размер ущерба от землетрясения, которое произошло 5 сентября. В целом он составил 38,8 млн рублей, сообщил журналистам министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

В Катав-Ивановском районе пострадало 22 объекта. Ущерб оценён в размере около 32.8 млн рублей. В многоквартирных домах из-за подземных толчков возник ущерб в 1.5 млн.

Также напомним, что за материальной помощью обратились 454 обладателя частного жилья. У них общий ущерб — 4.5 млн рублей.

Савченко уточнил, что основная часть расходов ляжет на областной бюджет.

Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Толчки достигали 5,6 балла и ощущались на территории четырёх регионов России.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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