В России продолжат делать все для повышения статуса учителя — Путин

Москва, , 10:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником, поздравительная телеграмма опубликована 5 октября на сайте Кремля.

По словам российского лидера, нелёгкий, но благородный и востребованный труд учителя и наставника всегда пользовался в стране особым почётом.

«Государство и впредь будет делать все для повышения статуса учителя, укрепления социальных гарантий тех, кто трудится в сфере образования — ключевой для будущего России», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что именно от мудрости учителей, их терпения и самоотдачи зависит личностное и профессиональное становление подрастающего поколения.

Напомним, сегодня, 5 октября, более чем в ста странах мира отмечают День учителя. ИА REGNUM подготовило к празднику подборку выдающихся работников сферы образования.

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