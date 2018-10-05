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Назарбаев дал оценку качества высшего образования в Казахстане

Общество

Выезды на учебу за границу свидетельствует о недоверии к качеству отечественного образования

Назарбаев дал оценку качества высшего образования в Казахстане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 5 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Большое число граждан Казахстана, которые уезжают учиться за рубеж, является оценкой качества высшего образования в республике, заявил 5 октября президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу.

Глава государства спросил у министра образования и науки республики Ерлана Сагадиева, почему граждане республики не остаются учиться в Казахстане.

«Это глобальный тренд. Однако только 7% собираются остаться (за рубежом), остальные планируют вернуться», — ответил Сагадиев.

Назарбаев добавил, что выезды на учебу за границу свидетельствует о недоверии к качеству отечественного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг 1000 лучших высших учебных заведений мира, составленным британским агентством Times Higher Education, вошел только один вуз Казахстана — Казахский национальный университет (КазНУ) им. аль-Фараби.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахский университет стал единственным в Туркестане, попавшим в список THE

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