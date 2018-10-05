В Бурятии представили доклад о сохранении культурной идентичности евреев

Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM Доклад о сохранении культурной идентичности евреев представила на научно-практической конференции в Бурятии доцент кафедры геммологии Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Елена Берман. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба вуза.

Конференция «Байкальские встречи — X. Культурная память и культурная идентичность в условиях глобализации» проходила в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (Улан-Удэ) в конце сентября. На ней более 100 участников из 25 вузов и научно-исследовательских институтов России обсудили вопросы культурной памяти и самоопределения в многонациональном государстве.

По словам Елены Берман, на рубеже XIX—XX веков в столице Приангарья сформировалась одна из крупнейших в России еврейских общин за «чертой постоянной оседлости». Она находилась вдали от культурных и религиозных центров, поэтому существовал риск «растворения» диаспоры в многонациональной Сибири. Однако этого не произошло благодаря усилиям энтузиастов. Среди них были купец первой гильдии Яков Фризер, врачи Фаддей Юдалевич и Захарий Франк-Каменецкий — автор ценнейших научных трудов по офтальмологии.

Также особую роль в сохранении национальной еврейской культуры и развитии областного центра сыграли педагог Павел Шнейдерман, ссыльные этнограф и юрист Моисей Кроль, биолог Франц Шиллингер и другие.

«Благодаря поддержке таких образованных людей, в Иркутске открывали филиалы общественных организаций, основанных в Санкт-Петербурге и направленных на сохранение еврейского культурного наследия», — пояснила ученый.

Она добавила, что иркутская национальная община начала прошлого века была уникальна еще и тем, что в ее жизни впервые в истории еврейских сообществ России стали принимать активное участие образованные женщины. Так Юлия Помусова, начиная с 1904 года, длительное время заведовала еврейским женским бесплатным училищем в Иркутске, в котором обучались дочери крестьян.

Отмечается, что в рамках форума в Бурятии состоялись две выставки, прошли экскурсии в Иволгинский и Ацагатский дацаны, дом-музей Агвана Доржиева и этнографический комплекс «Степной кочевник», а также круглый стол «Культурная память как междисциплинарная проблема».

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