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Странности приюта: в центре внимания силовиков Прикамья – уход за стариками

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту оказания коммерческой организацией услуг якобы ненадлежащего качества престарелым гражданам и инвалидам

Оса, Пермский край, 5 октября 2018, 10:50 — REGNUM  В Осинском районе Пермского края силовики проявили повышенный интерес к деятельности ООО «Луч надежды». Организация осуществляет деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следственные органы в работе коммерческой организации усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 238 УК РФ, где речь идет о выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, ООО «Луч надежды» не входит в реестр поставщиков, предоставляющих социальные услуги. С 2016 года по 2018 год руководство фирмы организовывало проживание своих клиентов в частных жилых домах деревень Кочебашево и Монастырка Осинского района.

В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку не только действиям фирмы, но и действиям сотрудников минсоцразвития Пермского края.

Стоит отметить, в конце 2017 — начале 2018 года некоторые коммерческие приюты для престарелых на территории Прикамья оказались в центре скандала.

Информресурсы сообщали об антисанитарных условиях для стариков и жестоком обращении. Тогда минсоцразвития региона в оправдание заявили о дефиците государственных геронтологических центров, а реакцией на скандалы стало создание службы социальных участковых.

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Инциденты с пожилыми людьми
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