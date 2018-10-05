Пятница, 5 Октября 2018 года
11:52:20 МСК

Обвиняемому по делу «Зимней вишни» пожарному Генину могут продлить арест

Общество

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 8 октября

Кемерово, 5 октября 2018, 09:51 — REGNUM  Начальнику пожарных, тушивших возгорание в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, Сергею Генину могут продлить срок содержания под стражей. Судебное заседание, на котором будет принято решение о мере пресечения подозреваемому в халатности пожарному, состоится 8 октября.

На продлении срока ареста настаивает следствие.

«С ходатайством выступил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе Кемеровского областного суда.

Срок содержания Генина под стражей истекает 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении пожарного Сергея Генина было возбуждено 11 апреля 2018 года по ст. 293.3 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, начальник караула второй пожарно-спасательной части Кемерова неверно руководил спасательной операцией в ТРЦ «Зимняя вишня». Дознаватели полагают, что его халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. Сергей Генин свою вину не признаёт.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате погибли 60 человек, большая часть жертв огня — дети. Фигурантами по уголовном уделу проходят 12 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожар в торговом центре Кемерова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить