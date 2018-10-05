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Назарбаев дал правительству три месяца на реформу антимонопольного комитета

Общество

Правительство должно принять меры для наведения порядка в сфере ЖКХ

Астана, 5 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики в трёхмесячный срок реформировать работу антимонопольного ведомства для защиты конкуренции, в том числе на рынке услуг ЖКХ. Об этом глава государства сказал 5 октября 2018 года в ходе своего послания к народу, которое транслируется пресс-службой президента.

Назарбаев считает, что правительство должно принять меры для наведения порядка в сфере ЖКХ. Проблема связана с непрозрачностью деятельности коммунальных служб, что вызывает недовольство среди населения республики.

«Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало октября общая задолженность населения Казахстана по коммунальным услугам составляет 13 млрд тенге ($35,7 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Долги жителей Казахстана по ЖКХ превысили $35 млн

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