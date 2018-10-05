Переименование аэропортов: пермяки против проекта Мединского

Пермь, , 09:18 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать крупные российские аэропорты. Он считает, что никто не может сейчас вспомнить названия, например, аэропортов Перми и Екатеринбурга, сообщают СМИ.

Обсуждение проекта «Великие имена России» был представлен на круглом столе в Общественной палате. Выбирать имена известных людей для аэропортов предлагают в рамках общенационального конкурса, а сама инициатива является общественной.

Между тем, мнения общества относительно названий противоречиво. Если на круглом столе, по данным Общественной палаты, инициативу одобрили (ее поддержал глава Общественной палаты Валерий Фадеев, ответственный секретарь Общества русской словесностии митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой), то в соцсетях комментарии полны возмущения и недоумения.

Общественная инициатива спровоцировала большой резонанс. Пользователи негодуют от того, что чиновники приписывают обществу короткую память. Многие считают, что дополнительные имена аэропортам ни к чему, а сейчас вообще не время заниматься названиями аэропортов с стране, в России достаточно других актуальных тем, которые требуют решения.

По данным информресурсов, Мединский предложил назвать аэропорт Перми или Екатеринбурга в честь Василия Татищева, который считается основателем Перми и Екатеринбурга.

Примечательно, что в Пермском крае в конце 2017 года название для нового терминала аэропорта выбирали именно в рамках конкурса. В голосовании приняли участие почти 12,5 человек. Победил вариант «Большое Савино» — 5434 голоса. Напомним, это действующее название всего аэровокзального комплекса. На втором месте — имя Павла Соловьева (3 208 голосов). «Пермь» и «Дягилев» набрали 1150 и 925 голосов соответственно. 657 человек предложили свое название терминала.