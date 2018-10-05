В Московский зоопарк спустя 30 лет вернулась птица-секретарь

Москва, , 09:05 — REGNUM В Московском зоопарке пополнение. Впервые за 30 лет: снова поселилась птица-секретарь. Редкую птицу через две недели можно будет увидеть в павильоне «Дом птиц». Двухлетний самец прибыл из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux, пока птица находится в закрытом вольере на карантине, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новый обитатель зоопарка уже освоился и чувствует себя хорошо. Вес птицы-секретаря составляет 3 кг, рост — около 1,2 метра. Акулова добавила, что это большое событие для зоопарка. В ближайшие годы зоопарк надеется приобрести самку для воспроизведения потомства.

Птица-секретарь получила такое необычное название за особое оперение головы. В старину похожими перьями украшали свои парики секретари в европейских судах. Из-за длинных сильных ног птицу-секретаря сравнивают с цаплей. но её ближайшими родственниками являются ястребы и соколы. Птица-секретарь достаточно большого размера: длина может достигать 150 см, размах крыльев составляет более 2 метров, вес не превышает 5 кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Московском зоопарке был продлён летний график работы. Продление летнего режима связано с необычно тёплой погодой, установившейся в столичном регионе.

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