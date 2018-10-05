В Ярославской области реорганизуют Центры занятости населения

Ярославль, , 08:56 — REGNUM В правительстве Ярославской области подготовлен проект постановления, которым до 1 января 2019 года предусматривается реорганизация Центров занятости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реорганизовать Центры будут путем слияния друг с другом. Так, к Центру занятости населения города Ярославля присоединяют Центр занятости Гаврилов-Ямского района и Центр занятости населения Некрасовского района.

К Центру занятости населения Ростовского района присоединят Центры занятости Борисоглебского района и города Переславля — Залесского.

Центр занятости города Рыбинска объединят с тремя Центрами занятости — Брейтовского, Пошехонского, Некоузского районов.

Реорганизуют и Центр занятости населения Даниловского района путем присоединения к нему Центров Первомайского и Любимского районов. К Центр занятости Тутаевского района присоединят Центр занятости Большесельского района, а к Центру занятости населения Угличского района — Центра занятости Мышкинского района.

Таким образом, после реформы в Ярославской области останется 6 центров занятости: Ярославля, Ростовского района, Рыбинска, Даниловского района, Тутаевского района, Угличского района.