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Центр общественного здоровья: На Украине отсутствуют вакцины от гриппа

Общество

Планируется поступление вакцин на следующей неделе

Центр общественного здоровья: На Украине отсутствуют вакцины от гриппа
Шприц

Киев, 5 октября 2018, 08:47 — REGNUM  На Украине отсутствуют вакцины от гриппа, заявили в Центре общественного здоровья Украины, сообщает 5 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, минздрав Украины планирует начать закупки вакцин против гриппа на следующей неделе. Отмечается, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) опубликовала прогноз, по которому на Украине с октября 2018 года до мая 2019 года будут циркулировать три штамма вируса гриппа.

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Напомним, на Украине большая проблема с прививками не только от гриппа, но и от кори. Так, Закарпатская область получила от Венгрии партию вакцин от кори, так как министерство здравоохранения Украины не выделило области вакцины в нужном количестве.

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Грипп, ОРЗ
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