В Хабаровске подвели итоги конференции о развитии библиотечных технологий

Хабаровск, , 08:35 — REGNUM Шестая по счету региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий» проходила в Тихоокеанском государственном университете в течение трех дней в конце сентября, сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие 186 экспертов в области библиотечного дела, представители науки, образования, руководители и представители издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

В ходе конференции состоялось два пленарных заседания, три тематические секции, два тренинга и два семинара, также было заслушано 44 доклада. В пленарных докладах нашли отражение основные направления работы конференции, тематика и содержание работы секций.

Эксперты рассмотрели вопросы интеграции библиотеки в информационно-образовательную среду вуза, академической свободы и её роли в развитии науки и образования. Другие доклады были посвящены этапам становления библиотеки и миссии ее сотрудников, новым возможностям в системе обеспечения вузов электронными информационными ресурсами и другим темам.

На заключительном Пленарном заседании были подведены итоги работы конференции, определены приоритеты дальнейшей работы, принята резолюция.

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