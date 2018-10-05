В Тюмени определили победителя конкурса поздравлений ко Дню учителя

Тюмень, , 08:11 — REGNUM В Тюмени подвели итоги конкурса поздравлений ко Дню учителя, организованного «Почтой России». Победителем признан ученик общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

По признанию победителя, он адресовал свое поздравление учительнице математики Елене Акуловой, сообщив о том, что её занятия всегда проходят интересно, а сложный материал оказывается понятным благодаря объяснениям.

Отмечается, что задание для конкурса не представляло сложности: нужно было рассказать о любимом учителе, поблагодарить за его труд, красиво оформить письмо или открытку, разместить поздравление в социальной сети со специальными хештегами.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала «Почты России» Татьяна Пономарёва сообщила, что конкурс проводился для того, чтобы обратить внимание тюменцев на этот праздник и напомнить, в первую очередь молодёжи, о важной роли учителя в жизни общества.

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