Пятница, 5 Октября 2018 года
10:08:40 МСК

В Тюмени определили победителя конкурса поздравлений ко Дню учителя

Общество

В своем поздравлении лицеист сообщил, что учитель математики проводит занятия интересно

Тюмень, 5 октября 2018, 08:11 — REGNUM  В Тюмени подвели итоги конкурса поздравлений ко Дню учителя, организованного «Почтой России». Победителем признан ученик общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

По признанию победителя, он адресовал свое поздравление учительнице математики Елене Акуловой, сообщив о том, что её занятия всегда проходят интересно, а сложный материал оказывается понятным благодаря объяснениям.

Отмечается, что задание для конкурса не представляло сложности: нужно было рассказать о любимом учителе, поблагодарить за его труд, красиво оформить письмо или открытку, разместить поздравление в социальной сети со специальными хештегами.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала «Почты России» Татьяна Пономарёва сообщила, что конкурс проводился для того, чтобы обратить внимание тюменцев на этот праздник и напомнить, в первую очередь молодёжи, о важной роли учителя в жизни общества.

Читайте также: Первокурсники из Тюмени сконструировали 18 машин Голдберга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День учителя
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить