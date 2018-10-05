Остров Боракай на Филиппинах снова откроют для туристов

Манила, , 08:00 — REGNUM Туристы уже менее чем через месяц снова смогут отдыхать на острове Боракай на Филиппинах. Доступ на него для отдыхающих после шестимесячной реабилитации откроют в конце октября.

Однако планируется ввести ряд ограничений. Прежде всего по количество посещающих. Так, в день на филиппинский остров будут допущены только 19 тыс. туристов, сообщает ABS-CBN News. Также правительство также ограничит ежедневный въезд туристов, которые планируют провести на острове две ночи и три дня — до 6405 человек.

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Ограничительные меры предусмотрены и для отелей. В гостиницах общее количество номеров не будет превышать шесть тысяч.

Ранее Секретарь департамента туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят заявляла, что на острове не будет никаких вечеринок, подобных Ибице, никакого алкоголя и сигарет в общественных местах и никаких наркотиков. А на открытых пляжах такие виды досуга, как массаж, питьё и еда будут запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Боракай на Филиппинах был временно закрыт для посещения туристами с 26 апреля 2018 года. Такое решение приняло правительство республики в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации. Все рейсы авиакомпаний на остров были отменены, гостиницы закрыты.

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