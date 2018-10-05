Неисполнимый запрет: в Оренбурге приставы столкнулись с проблемой

Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбурге Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических правил в деятельности ресто-клуба «Корица» и направил материалы в суд, который вынес решение о приостановки деятельности кафе. В УФССП по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что исполнительный документ к ним поступил, но приостановить деятельность организации общепита судебные приставы не смогли.

«В отдел судебных приставов Ленинского района города Оренбурга на исполнение поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности юридического лица, расположенного по ул. Салмышской в ресто-клубе «Корица». По месту совершения исполнительных действий было установлено, что юридическое лицо, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, по данному адресу не располагается, предпринимательскую деятельность не осуществляет с 25 сентября 2018 года», — отметили в ведомстве.

Сейчас служба приставов направила запрос об установлении правоотношений между организацией-должником и организацией, которая в настоящее время осуществляет деятельность в ресто-клубе «Корица». Помимо этого, направлено заявление в суд о разъяснении требований, указанных в исполнительном документе. После получения запрашиваемой информации судебным приставом будет предпринят весь комплекс мер, направленный на надлежащее исполнение требований судебного решения.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отравлении нескольких посетителей после употребления в пищу блюд в кафе. Последовала проверка. Взятые пробы для анализов показали наличие бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в продукции, используемой для приготовления салата «Цезарь», обнаружена сальмонелла.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде Оренбурга, дело об административном нарушении рассмотрено 2 октября в отношении ООО «Делк Холдинг». В судебном заседании представитель юридического лица заявил, что все установленные нарушения устранены, общество временно прекратило свою работу. Фактический адрес деятельности юрлица был указан в ресто-клубе «Корица».

Тем временем ресто-клуб работает и принимает посетителей. Об этом заведение сообщило на своей странице в соцсети.