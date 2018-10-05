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Пентагон заподозрили в создании биологического оружия

Общество

Реализация программы, которая предусматривает перенос некоторых вирусов насекомыми на растения, может иметь далеко идущие биологические, социальные и экономические последствия

Пентагон заподозрили в создании биологического оружия
Иллюстрация: Mil.ru
Войска РХБ на учениях

Вашингтон, 5 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Программа Insect Allies («Насекомые-союзники») по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов, которую курирует министерство обороны США, может являться нарушением Конвенции о биологическом оружии. К такому выводу пришла международная группа ученых. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте журнала Science.

Сомнения в том, что программа Пентагона способна принести практическую пользу сельскому хозяйству США, выразили специалисты из Франции и Германии.

По их мнению, реализация программы, которая предусматривает перенос некоторых вирусов насекомыми на растения, может иметь далеко идущие биологические, социальные и экономические последствия.

Ученые отмечают, что многие страны могут воспринимать данную программу как «попытку создания биологических агентов и средств их доставки», что является нарушением Конвенции о биологическом оружии.

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Научные исследования
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