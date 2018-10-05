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В Казахстане ужесточили наказание фигурантам дела о хищении нефти

Общество

Постановление судебной коллегии оставило без изменений наказание для 14 членов группы

В Казахстане ужесточили наказание фигурантам дела о хищении нефти
ArtseBie
Нефть

Астана, 5 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинской области Казахстана увеличила тюремные сроки трем членам ОПГ «Четыре брата», сообщает 4 октября агентство «Казинформ».

По уголовному делу о хищении нефти с месторождений в Актюбинской области проходит 23 человека. Постановление судебной коллегии оставило без изменений наказание для 14 членов группы.

Главарю ОПГ судебная коллегия назначила 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества вместо ранее назначенных 12 лет. Тюремные сроки были также увеличены еще для двух членов ОПГ.

Напомним, 2 августа специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор в отношении 23 человек, обвиняемых в различных преступлениях, связанных с хищением нефти.

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Хищения нефти и нефтепродуктов
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