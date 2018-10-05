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Экс-канцлер Германии Шрёдер устраивает свадебную вечеринку в Берлине

Общество

Официальная церемония бракосочетания 74-летнего политика состоялась в мае

Экс-канцлер Германии Шрёдер устраивает свадебную вечеринку в Берлине
Olaf Kosinsky
Герхард Шрёдер

Берлин, 5 октября 2018, 07:35 — REGNUM  5 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер устраивает праздник в Берлине в честь своего пятого бракосочетания, передает немецкий телеканал N-TV.

Шрёдер и его супруга Ким Со Ён пригласили около 150 гостей в отель Adlon. Среди приглашенных — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, солист группы Scorpions Клаус Майне, финансовый предприниматель Карстен Машмайер с супругой, актрисой Вероникой Феррес и другие известные люди.

Шрёдер и его южнокорейская избранница зарегистрировали свой брак в мае этого года. Ким Со Ён младше своего супруга на 25 лет, а по профессии — переводчик.

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