В Томском политехе стартовало массовое обучение оказанию первой помощи

Томск, , 07:27 — REGNUM Более 1700 сотрудников Томского политехнического университета пройдут обучение по программе повышения квалификации «Первая помощь», об этом 5 октября сообщает пресс-служба вуза.

Программа реализуется отделением общетехнических дисциплин Школы базовой инженерной подготовки при поддержке штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС). Руководитель программы, начальник штаба по делам ГОЧС ТПУ Игорь Романцов пояснил, что необходимость обучения продиктована требованиями российского законодательства.

«Актуальность курсов по оказанию первой помощи переоценить сложно, ведь это профилактика несчастных случаев на производстве», — сказал он.

Отмечается, что сотрудники вуза познакомятся с общими положениями и организационно-правовыми аспектами оказания первой помощи, научатся оказывать помощь пострадавшему без угрозы для собственной жизни и здоровья, определять, в сознании ли человек, есть ли кровотечение, переломы у пострадавшего. Также они научатся придавать пострадавшему оптимальное положение тела и контролировать его состояние (сознание, дыхание, кровообращение), овладеют практическими навыками оказания первой помощи в различных экстремальных ситуациях. Общая продолжительность курса составит 16 часов.

Читайте также: Томский политех входит в международный научный комплекс «Астана»