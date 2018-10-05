Победитель чемпионата «Навыки мудрых»: «Организаторы постарались»

Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM Чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых» был очень хорошо организован, было много участников, экспертов и волонтёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил работник АО Группа «Синара» Александр Белоусов.

Белоусов считает, что такие конкурсы полезны.

«Мне было интересно смотреть, как люди уже в 50+ с таким энтузиазмом занимаются, выполняют свои задания, радуются своим успехам. Я думаю, что это дополнительный стимул для участия, для повышения заинтересованности, мотивации для того, чтобы принимать участие в таких соревнованиях», — сказал Белоусов.

Отметим, он тоже был среди участников чемпионата и завоевал серебряную медаль в компетенции «Программные решения для бизнеса». По его словам, организаторы постарались сделать из этого конкурса праздник, В 2019 году будут проводиться аналогичные региональные соревнования, и Александр Белоусов не исключает, что примет в них участие.

Отметим, чемпионат «Навыки мудрых» прошёл по 26 компетенциям. Это был первый в стране конкурс для работников в возрасте старше 50 лет.