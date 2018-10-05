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Победитель чемпионата «Навыки мудрых»: «Организаторы постарались»

Общество

Конкурс был очень хорошо организован, считает работник АО Группа Синара (ТМК) Александр Белоусов

Екатеринбург, 5 октября 2018, 07:20 — REGNUM  Чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых» был очень хорошо организован, было много участников, экспертов и волонтёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил работник АО Группа «Синара» Александр Белоусов.

Белоусов считает, что такие конкурсы полезны.

«Мне было интересно смотреть, как люди уже в 50+ с таким энтузиазмом занимаются, выполняют свои задания, радуются своим успехам. Я думаю, что это дополнительный стимул для участия, для повышения заинтересованности, мотивации для того, чтобы принимать участие в таких соревнованиях», — сказал Белоусов.

Отметим, он тоже был среди участников чемпионата и завоевал серебряную медаль в компетенции «Программные решения для бизнеса». По его словам, организаторы постарались сделать из этого конкурса праздник, В 2019 году будут проводиться аналогичные региональные соревнования, и Александр Белоусов не исключает, что примет в них участие.

Отметим, чемпионат «Навыки мудрых» прошёл по 26 компетенциям. Это был первый в стране конкурс для работников в возрасте старше 50 лет.

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Конкурсы профессионального мастерства
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