Банда китайских мошенников занималась продажей личных данных тысяч граждан

Пекин, , 06:44 — REGNUM Полиция на востоке Китая задержала 46 подозреваемых в получении прибыли от кражи и перепродажи более 500 тыс. единиц личных данных граждан, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Один из подозреваемых по фамилии Хуан предположительно продавал личную информацию граждан вместе с информацией об их транспортных средствах через мессенджер WeChat, который помогал ему сохранять анонимность.

В 2016 и 2017 годах подозреваемый помогал пользователям регистрировать свои водительские учетные записи на платформе сервиса такси Didi, используя данные других пользователей.

Хуан зарегистрировал свыше 10 тыс. водительских учетных записей на Didi, которые к настоящему моменту были аннулированы по требованию полиции. Полиция города Дунъян начала расследование по одному из эпизодов еще в августе 2017 года.

Спустя год расследований была выявлена целая банда, распространившая свои сети в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Сысуань и Хубэй. Полиция также конфисковала у подозреваемых более одного миллиона юаней ($145 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, китайские мошенники пытаются найти все новые средства извлечения нелегальной прибыли за счет неосведомленных граждан Китая. Так, более 80 уголовных эпизодов, связанных с новым видом шантажа, было выявлено в 2018 году в Китае.

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