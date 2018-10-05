Победитель об участии в «Навыках мудрых»: «Мне просто повезло!»

Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM Мастер производственного обучения Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Гали Юсупов — один из победителей конкурса «Навыки мудрых», который прошёл в Москве. Обычно он сам готовит молодых людей к участию в конкурсах профессионального мастерства, также выступает в роли эксперта. Умудрённые опытом люди могут рассказать и показать молодёжи много полезного. Но в этот раз Гали Юсупов принял участие сам, посмотрел всё изнутри.

«Очень интересно, на самом деле! Или готовить пацанов, или самому участвовать», — говорит обладатель золотой медали в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».

«Мне просто повезло. Да, хотел, конечно, выступить. Ну и победил. Золотая медаль среди пяти участников конкурса, я считаю, что это достойно», — отмечает Гали Юсупов.

По его словам, после участия в конкурсе он понимает, «какие слабые места у человека есть».

"Я понимаю, что я не идеально выполнил задание, потому что где-то волновался, где-то что-то упустил. В дальнейшем, при подготовке ребят к следующему конкурсу, я уже учту свои ошибки», — сказал победитель.

Гали Юсупов добавил, что конкурс был организован хорошо, даже несмотря на то, что на подготовку было очень мало времени. Единственное, на что он обратил внимание — это то, что компетенций было всего 26, тогда как обычно на конкурсах профмастерства их более 70. Впрочем, он понимает, что это был первый конкурс для людей 50+, пробный шаг.

Гали Юсупов надеется на то, что такие конкурсы для людей в возрасте 50+ будут продолжены.

«Самому уже не поучаствовать, потому что по условиям таких соревнований только один раз можно участвовать. Но можно выступить в роли эксперта. У меня есть на это полномочия», — отмечает мастер.