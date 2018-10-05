Пятница, 5 Октября 2018 года
06:38:37 МСК

Охранников Минтранса РФ предложили вооружить электрошокерами

Общество

Сотрудники подразделений охраны на транспорте получат право на применение физической силы

Охранников Минтранса РФ предложили вооружить электрошокерами
Иллюстрация: U.S. Air Force
Электрошокер

Москва, 5 октября 2018, 06:04 — REGNUM  Ведомственную охрану Минтранса России и компании, аккредитованные для охраны вокзалов, планируют вооружить электрошокерами, сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О транспортной безопасности».

Согласно этим поправкам, сотрудники подразделений охраны на транспорте получат право на применение физической силы, спецсредств и служебного оружия, которым будут являться электрошокеры, газовое оружие и искровые разрядники. Планируется вооружить спецсредствами и оружием лишь охранников объектов с большим скоплением людей и высокой угрозой нападения, перечень которых составлен министерством и согласован Росгвардией.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября полицейские американского штата Флорида попытались задержать мужчину, угнавшего трактор. Однако в тот момент, когда полицейские пытались надеть наручники на подозреваемого, он предпринял попытку к бегству. Правоохранителям пришлось применить электрошокер для поимки преступника.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские применили электрошок против флоридца, угнавшего трактор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новое в законодательстве РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить