Пятница, 5 Октября 2018 года
06:39:20 МСК

В Китае дали медицинское определение понятию «интернет-зависимость»

Общество

При этом, ключевым критерием для признания человека интернет-зависимым, является сохранение вышеуказанных дисфункций и симптомов на протяжение по меньшей мере 12 месяцев

В Китае дали медицинское определение понятию «интернет-зависимость»
Интернет

Пекин, 5 октября 2018, 05:36 — REGNUM  В Китае выработаны стандарты диагностики и дано определения интернет-зависимости в обновленном руководстве по санитарному просвещению среди подростков, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Согласно решению Государственной комиссии здравоохранения Китая, интернет-зависимость является выраженным неконтролируемым использованием сети интернет без воздействия каких-либо веществ, вызывающих зависимость. Её симптомы включают в себя выраженные образовательные, профессиональные и социальные дисфункции, связанные с чрезмерным использованием интернета.

При этом, ключевым критерием для признания человека интернет-зависимым, является сохранение вышеуказанных дисфункций и симптомов на протяжение по меньшей мере 12 месяцев.

Напомним, что согласно исследованиям Китайской академии наук, уровень интернет-зависимости среди китайского населения приблизился к 10%. При этом, среди зависимых ярко выражены чрезмерная возбужденность и депрессия. В существенной степени этой зависимости подвержены подростки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить