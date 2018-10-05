В Китае дали медицинское определение понятию «интернет-зависимость»

Пекин, , 05:36 — REGNUM В Китае выработаны стандарты диагностики и дано определения интернет-зависимости в обновленном руководстве по санитарному просвещению среди подростков, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Согласно решению Государственной комиссии здравоохранения Китая, интернет-зависимость является выраженным неконтролируемым использованием сети интернет без воздействия каких-либо веществ, вызывающих зависимость. Её симптомы включают в себя выраженные образовательные, профессиональные и социальные дисфункции, связанные с чрезмерным использованием интернета.

При этом, ключевым критерием для признания человека интернет-зависимым, является сохранение вышеуказанных дисфункций и симптомов на протяжение по меньшей мере 12 месяцев.

Напомним, что согласно исследованиям Китайской академии наук, уровень интернет-зависимости среди китайского населения приблизился к 10%. При этом, среди зависимых ярко выражены чрезмерная возбужденность и депрессия. В существенной степени этой зависимости подвержены подростки.