Кодн «Синий»: Тайфун «Конг-рей» подбирается к берегам Китая

Пекин, , 05:27 — REGNUM Китайская метеослужба продлила «синий» уровень погодной опасности в связи с пришествием тайфуна «Конг-рей», который, как ожидается, принесет с собой сильнейшие ветры в некоторые районы юго-востока Китая, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Эпицентр тайфуна, ставшего уже 25-м за год в Китае, на состояние 5:00 по местному времени 4 октября был расположен в Тихом Океане на расстоянии около 380 км к югу от города Наха в японской префектуре Окинава. Он продолжает свое движение к северо-западу со скоростью 20 км/ч. По мере приближения к Южно-Китайскому морю прогнозируется его ослабление. Под удар попадут провинции Фуцзянь, Чжэцзян, а также Тайвань.

Напомним, что в середине сентября на юго-восточные и южные районы Китая обрушился тайфун «Мангхут», которому был присвоен высший «красный» уровень погодной опасности по четырехцветной шкале.

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