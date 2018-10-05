Власти Нью-Йорка раскошелятся на ремонт аэропорта

Нью-Йорк, США, , 05:13 — REGNUM Модернизация международного аэропорта имени Джонна Кеннеди обойдется нью-йоркским властям в $13 млрд, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет передает CBS.

Преобразования начнутся в 2020 году и рассчитаны на пять лет. Воздушную гавань оснастят еще двумя международными терминалами, станциями для зарядки техники, бесплатным Wi-Fi. Власти планируют к 2035 году преобразовать аэропорт так, чтобы он мог обслуживать 80 млн человек.

Напомним, аэропорт им. Кеннеди является крупнейшим международным аэропортом в США. Он находится в двадцати километрах к юго-востоку от Нижнего Манхэттена в районе Куинс. С воздушной гаванью сотрудничает более девяноста авиакомпаний.

Читайте также: В Нью-Йорке приостановлена выдача лицензий таксистам Uber

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Нью-Йорка прорвало водопровод