Пятница, 5 Октября 2018 года
06:35:48 МСК

Власти Нью-Йорка раскошелятся на ремонт аэропорта

Общество

Преобразования начнутся в 2020 году

Власти Нью-Йорка раскошелятся на ремонт аэропорта
pheezy
Один из терминалов аэропорта имени Джона Кеннеди

Нью-Йорк, США, 5 октября 2018, 05:13 — REGNUM  Модернизация международного аэропорта имени Джонна Кеннеди обойдется нью-йоркским властям в $13 млрд, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет передает CBS.

Преобразования начнутся в 2020 году и рассчитаны на пять лет. Воздушную гавань оснастят еще двумя международными терминалами, станциями для зарядки техники, бесплатным Wi-Fi. Власти планируют к 2035 году преобразовать аэропорт так, чтобы он мог обслуживать 80 млн человек.

Напомним, аэропорт им. Кеннеди является крупнейшим международным аэропортом в США. Он находится в двадцати километрах к юго-востоку от Нижнего Манхэттена в районе Куинс. С воздушной гаванью сотрудничает более девяноста авиакомпаний.

Читайте также: В Нью-Йорке приостановлена выдача лицензий таксистам Uber

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Нью-Йорка прорвало водопровод

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и состояние аэропортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить