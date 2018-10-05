Флоридец угрожает убивать сенаторов, голосовавших против Каваны

Винтер-Хевен, США, , 04:52 — REGNUM В городе Винтер-Хевен штата Флорида был задержан местный житель, угрожавший в своем Facebook «буквально начать войну против либералов» и убивать американских конгрессменов, голосовавших против кандидата на пост верховного судьи Бретта Каваны, и членов их семей. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Сообщается, что 53-летний Джеймс Ройял Патрик младший писал угрозы на своей странице в соцсети.

«Я заявляю, что я готов принести себя в жертву ради моей страны. И я узнаю, кого нужно убить после голосования насчет кандидатуры Бретта Каваны в Верховный суд», — говорится в одном из сообщений.

Полиция отмечает, что при обыске у Патрика были найдены оружие и боеприпасы. Сам задержанный публиковал в соцсети фотографии винтовки с оптическим прицелом и глушителем. Также Патрик призывал других сторонников консервативных взглядов ходить по домам либералов и «убивать их, пока они спят», потому что в одиночку он это сделать был не способен.

«Готовлюсь на случай, если Кава (Кавану — прим. ИА REGNUM ) не изберут. Вините кого угодно, упокой Господи их душу», — также писал задержанный в соцсети.

Отмечается, что правоохранители работали вместе с ФБР, чтобы обезвредить Патрика. Шериф Грэди Джадд заявил, что подозреваемый даже не думал, что у него могут возникнуть проблемы из-за угроз, так как он не называл конкретных личностей.

«Леди и джентльмены, слова имеют значение. И такие слова могут упечь вас в тюрьму с суммой залога в 500 тысяч долларов», — подытожил шериф.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Вашингтоне проходят массовые протестные митинги против избрания на пост судьи Верховного суда США Бретта Каваны, которого в качестве кандидата предложил президент США Дональд Трамп. Организатором протестных акций выступил ряд феминистских организаций, которые считают Кавану виновным в изнасилованиях.

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