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На аукционе в Венеции продают места на кладбище рядом с Бродским

Общество

Места на кладбище продают из-за того, что родственники ранее похороненных на кладбище отказались продлевать контракты

Венеция, Италия, 5 октября 2018, 04:36 — REGNUM  В Венеции проводится аукцион по продаже мест на историческом кладбище, сообщает Venezia Today.

Портал сообщает, что на торгах будет представлено 16 мест на кладбище, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле, где похоронены русский театральный деятель Сергей Дягилев, писатель Иосиф Бродский и композитор Игорь Стравинский.

Общая стартовая стоимость этих мест на кладбище составляет около двух миллионов евро. Самая «дешевая» могила — та, которая находится в нескольких метрах от могилы Стравинского — за нее торг начнется с суммы в 29 485 евро.

С победителями аукциона будет заключен договор на 99 лет. Отмечается, что места на кладбище продают из-за того, что родственники ранее похороненных на кладбище отказались продлевать контракты на захоронение.

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Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
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