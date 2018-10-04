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Афинский Акрополь закроют для туристов из-за забастовки

Общество

Всеобщая забастовка музейщиков будет проходить 11 октября

Афины , 4 октября 2018, 22:25 — REGNUM  Забастовка греческого профсоюза смотрителей музеев и хранителей древностей приведет к закрытию для туристов афинского Акрополя и других значимых античных памятников архитектуры, 4 октября передает агентство Associated Press.

Профсоюз намерен провести всеобщую 24-часовую забастовку 11 октября. Работники выступают против программы приватизации исторических зданий, заявленной правительством Греции.

Напомним, в августе 2018 года из-за забастовки на продолжительный срок был закрыт для посещения другой туристический объект и памятник мирового значения — Эйфелева башня в Париже.

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