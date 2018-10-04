Афинский Акрополь закроют для туристов из-за забастовки

Афины , , 22:25 — REGNUM Забастовка греческого профсоюза смотрителей музеев и хранителей древностей приведет к закрытию для туристов афинского Акрополя и других значимых античных памятников архитектуры, 4 октября передает агентство Associated Press.

Профсоюз намерен провести всеобщую 24-часовую забастовку 11 октября. Работники выступают против программы приватизации исторических зданий, заявленной правительством Греции.

Напомним, в августе 2018 года из-за забастовки на продолжительный срок был закрыт для посещения другой туристический объект и памятник мирового значения — Эйфелева башня в Париже.

Читайте также: Хотели увидеть Париж и умереть… И такое разочарование!