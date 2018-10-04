Известные артисты и спортсмены снялись в ролике о добровольчестве

Москва, , 22:18 — REGNUM В официальном Instagram-аккаунте Года добровольца (волонтёра) в России опубликован видеоролик с участием футболиста Фёдора Смолова, фигуристки Алины Загитовой, репера Мота и его жены, блогера Марии Мельниковой, певицы Валерии и её мужа Иосифа Пригожина.

Ролик посвящён добровольчеству и идеям, которые разделяют волонтёры: забота, часть, милосердие, помощь.

Видеоряд построен на противопоставлении фраз и слов: «Равнодушие не лечится», «Быть злым не модно», «Корысть — удел слабых» и другие.

Отметим, что ролик является продолжением кампании «Время добрых дел пришло». Ранее в ней приняли участие Послы Года добровольца Владимир Машков, Алла Михеева и братья Эдгард и Аскольд Запашные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра.

Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.