Павел Воля прокомментировал новости о своей госпитализации

Иркутск, , 21:59 — REGNUM Информация о госпитализации в Иркутске резидента Comeby Club Павла Воли с подозрением на аппендицит не соответствует действительности, заявил представитель артиста Владимир Яременко.

«У Павла Воли всё хорошо. У него сегодня был концерт в Иркутске, завтра он уже будет выступать в Красноярске, а послезавтра — в Новосибирске», — приводит его слова агенстство «Москва».

Сам артист опубликовал в сети видеообращение, в котором сообщил, что после выступления у него действительно заболел живот и он решил обратил к медикам. По его словам, после осмотра врачи отправили его домой.

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