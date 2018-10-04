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Павел Воля прокомментировал новости о своей госпитализации

Общество

Ранее СМИ сообщили, что Павел Воля попал в больницу после выступления в Иркутске

Иркутск, 4 октября 2018, 21:59 — REGNUM  Информация о госпитализации в Иркутске резидента Comeby Club Павла Воли с подозрением на аппендицит не соответствует действительности, заявил представитель артиста Владимир Яременко.

«У Павла Воли всё хорошо. У него сегодня был концерт в Иркутске, завтра он уже будет выступать в Красноярске, а послезавтра — в Новосибирске», — приводит его слова агенстство «Москва».

Сам артист опубликовал в сети видеообращение, в котором сообщил, что после выступления у него действительно заболел живот и он решил обратил к медикам. По его словам, после осмотра врачи отправили его домой.

Читайте ранее в этом сюжете: Павел Воля госпитализирован после выступления в Иркутске

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