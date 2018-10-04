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Депутат ГД о насильственной украинизации: закон войны против русского языка

Общество

Это закон войны против русского языка

Депутат ГД о насильственной украинизации: закон войны против русского языка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цель

Москва, 4 октября 2018, 21:10 — REGNUM  Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») пообещал сделать максимум, чтобы помочь соотечественникам, оказавшимся в ситуации насильственной украинизации. Он выступил 4 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Затулин сообщил, что читал украинский законопроект, и отметил послабления в сфере образования, которые сделаны для английского языка и некоторых языков стран Евросоюза.

«Этот закон направлен против русского языка. Целенаправленно, потому что большинство граждан Украины говорит и мыслит на русском языке. Это закон войны против русского языка. Введены санкции за все», — сказал он.

Депутат Госдумы пообещал помощь заложникам насильственной украинизации.

«Безусловно, мы будем делать максимум для того, чтобы помочь нашим соотечественникам», — заявил Затулин.

Напомним, на Украине принят в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ делает обязательным украинский язык в сферах государственной власти, образовании и здравоохранении на территории всех регионов страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада приняла в первом чтении закон о языках на Украине

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