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«Насильственная украинизация приведет к обратному» — украинский политик

Общество

Обратный эффект — неприятие украинского языка и культуры

Москва, 4 октября 2018, 20:55 — REGNUM  Насильственная украинизация приведет к обратному результату, заявил 4 октября лидер «Партии русских украинцев» Юрий Кот в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«До этого был принят закон об образовании, который и послужил началом проблем с Венгрией. Сейчас продолжение этой истории, дальше будет только хуже. Большего вреда для Украины и украинского языка не придумать. Рано или поздно насильственная украинизация приведет к обратному процессу — неприятию всего, что касается украинского языка, украинской культуры», — заявил он.

Украинскому политику «не верится, что можно вот так за пять лет уничтожить реальную страну, поссориться с ближайшими соратниками, соседями, которые влияют на процессы в том же НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В нем закрепляется статус украинского языка как единственного государственного практически во всех сферах и на всей территории страны. Он станет обязательным в органах государственной власти, учреждениях образования и здравоохранения. Законопроект также обязывает владеть украинским языком чиновников, адвокатов, врачей и педагогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Украины принял в первом чтении закон о языке

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