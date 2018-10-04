Обманула больше 100 человек: в Челябинске оглашён приговор по громкому делу

Челябинск, , 19:57 — REGNUM В Челябинске 47-летняя Алёна Т. осуждена за обман 101 человека и пяти банков. Общий размер ущерба составил 106 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Свою деятельность гражданка вела в 2007—2010 годах. Она делала подложные документы, по которым её соучастники получали кредиты в банках на покупку автомашин. Женщина затем продавала эти машины, а деньги тратила по своему усмотрению.

Но это не всё. Оказалось, что она ещё оформляла с гражданами договоры купли-продажи их недвижимости. Это делалось вместе с её соучастницей под видом оформления договоров займа денег под залог недвижимости. Квартиры затем были проданы, а деньги похищены.

В 2010 году гражданка скрылась. В 2012-м её объявили в международный розыск, а в 2016-м поймали. Приговором суда она отправлена в колонию на 6 лет и 10 месяцев. Также ей придётся возместить ущерб, причинённый гражданам и банкам.