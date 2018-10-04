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Слепаков объяснил, почему с YouTube удалили его клип о Петрове и Боширове

Общество

Произошла утечка, написал певец

Слепаков объяснил, почему с YouTube удалили его клип о Петрове и Боширове
BardDesytnik
Семен Слепаков

Москва, 4 октября 2018, 19:34 — REGNUM  Современный российский бард и комик Семён Слепаков объяснил удаление видео с видеохостинга YouTube с его новой песней об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых в Великобритании обвиняют в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этому поводу певец опубликовал в своём Instagram запись, где рассказал, что сам не выкладывал ролик в открытый доступ, а лишь поделился закрытой ссылкой на него с друзьями.

По словам Слепакова, произошла утечка, а попавший в сеть материал был рабочим, незаконченным. Комик отметил, что сам попросил техподдержку YouTube удалить ролик.

https://www.instagram.com/p/Bog4D0BBCgZ/

В уже распространившемся по российскому сегменту интернета клипе «Песня о солсберецком шпиле» автор песни обыгрывает интервью Петрова и Боширова главному редактору телеканала RT Маргаритой Симоньян. В песне герои рассказывают, что не являются шпионами и никого не травили, а всего лишь являются гомосексуалами.

Читайте ранее в этом сюжете: Скабрезную песню Слепакова о Петрове и Боширове удалили из YouTube и ВК

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