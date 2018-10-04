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В ростовском зоопарке – пополнение

Общество

Живую экспозицию пополнили альпака, гуанако и лама

В ростовском зоопарке – пополнение
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Лама

Ростов-на-Дону, 4 октября 2018, 19:21 — REGNUM  Гости ростовского зоопарка могут познакомиться с новыми обитателями. На аллее рядом с центральным входом поселились альпака, гуанако и лама, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка.

Полугодовалая малышка альпака прибыла в столицу юга России из Нижегородского зоопарка «Лимпопо» в конце сентября.

Самцу гуанако по кличке Лорд — только исполнилось семь месяцев. Детеныш появился на свет в Липецком зоопарке. К остальным сородичам его переселят только весной.

А малышка лама Ариэль сейчас обитает в одном вольере с родителями-«ростовчанами» мамой Леей и папой Обухом.

ИА REGNUM напоминает, что недавно в семье гуанако появился детеныш, которого назвали Анчар. Мама малыша — самка Эрна, которая появилась на свет в 2015 году. Папой стал самец Принц, прибывший на Дон в 2007 году из Калининграда.

Читайте ранее в этом сюжете: В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение: гуанако обзавелись потомством

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