Жирун или Тюленяшарпей? Автор Ждуна представила новую скульптуру

Гаага, Нидерланды, , 19:12 — REGNUM Нидерландский автор Маргрит ван Брифорт скульптуры, который в России превратился в мем и стал называться Ждун, представила на прошедшей выставке в Гааге нового персонажа, о чём написала в своём Instagram. Пользователи соцсетей уже принялись придумывать имя для скульптуры, представляющей собой морщинистую тушу телесного цвета.

Выставка, на которой Брифорт представила свою новую работу, прошла в Нидерландах 26−30 сентября. Художница опубликовала фото произведения искусства ещё в конце сентября, заявив, что у персонажа нет имени. С тех пор пользователи активно предлагают свои варианты и даже отмечают, что неодушевлённое существо в складках с человеческими ногами может стать новым мемом сети.

https://www.instagram.com/p/Bob4fD1CrWs/

Англоязычные комментаторы больше обращают внимание на грустный, по их мнению, вид героя и его схожесть с уродливым щенком, и в связи с этим предлагают назвать его Saddy или Pugly. Русскоязычные пользователи тоже не обошли стороной невеселый вид скульптуры (Взгрустун, Ревун, Ползун, Смиренец), однако больше внимания уделили её объёмам (Жирун, Жиробака, Хочун, Тюленяшарпей). Причём не все поклонники творчества Брифорт восторженно оценили новую работу скульптора: некоторых смутили небольшие человеческие ноги, а кто-то даже признался, что эта работу у него вызывает неприличные ассоциации.

Напомним, что мем про Ждуна распространился по сети ещё в 2017 году. Впервые в русском сегменте интернета картинка была опубликована на ресурсе Pikabu. Пользователи использовали иллюстрации с этим персонажем, например, чтобы прокомментировать долгое ожидание посылок «Почты России». Голландская художница же назвала свою работу Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона).

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