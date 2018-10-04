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Премьер Армении будет присутствовать на панихиде и похоронах Азнавура

Общество

6 октября, в день похорон Азнавура, в Армении и Нагорном Карабахе объявлен днём траура

Премьер Армении будет присутствовать на панихиде и похоронах Азнавура
© Photolure
Шарль Анзавур

Ереван, 4 октября 2018, 18:53 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 4 октября, отбывает с трехдневным рабочим визитом во Францию.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в Париже премьер Армении будет присутствовать на церемонии панихиды и похорон легендарного шансонье Шарля Азнавура.

Национальная церемония прощания с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур (Вахинак Азнавурян) скончался 1 октября в возрасте 94 лет.

6 октября, в день похорон Азнавура, в Армении и Нагорном Карабахе объявлен днём траура.

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