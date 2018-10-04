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Состояние пострадавших от взрыва в Дагестане подростков остаётся тяжёлым

Общество

Один из пациентов находится в состоянии медикаментозного сна

Махачкала, 4 октября 2018, 18:40 — REGNUM  Пострадавшие при взрыве в спортшколе дагестанские подростки, доставленные в Нижний Новгород, продолжают оставаться в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Один пациент с ожогами 80% поверхности тела находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Двое других с менее тяжёлыми повреждениями транспортировку перенесли удовлетворительно и пребывают в сознании.

Напомним, 2 октября в спортивной школе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро подростков, которые были доставлены в Республиканскую клиническую больницу. На следующий день трое из них Спецбортом МЧС были транспортированы в Нижний Новгород.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной взрыва стала утечка в газовой трубе, проходящей впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси.

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