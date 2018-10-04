Четверг, 4 Октября 2018 года
20:24:33 МСК

Прокуратура требует прекратить уплотнительную застройку Челябинска

Общество

И изменить градостроительную политику

Прокуратура требует прекратить уплотнительную застройку Челябинска
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Соседи

Челябинск, 4 октября 2018, 18:33 — REGNUM  В Челябинске городская прокуратура выступает против уплотнительной застройки города. Представление уже направлено мэру Евгению Тефтелеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Ранее в прокуратуру обратились жители города, которые заявили о фактах точечной застройки. Областной прокурор Виталий Лопин поручил проверить эти факты. Что и было сделано.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что территории в городе застраиваются точечно, в нарушение требований градостроительного законодательства. При этом не учитывается необходимость создания для новых домов школ, детских садов, поликлиник и т. д.

От главы города Евгения Тефтелева надзорный орган требует поменять градостроительную политику. Среди требований также — строить школы, поликлиники и детсады вместе с застройкой новых территорий жильём.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить