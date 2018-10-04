В Брянске начался ремонт памятника Пересвету

Брянск, , 18:09 — REGNUM В Брянске стартовали работы по реставрации мемориального комплекса на Покровской горе. Как сообщил портал «БрянскToday», стоимость работ составляет около 15 млн рублей.

По информации издания, рабочие должны отремонтировать памятник Пересвету, арку, а также сделать новое освещение, установить скамейки и переделать плитку. Работы должны быть завершены к декабрю.

Работы проводит компания «СтройсервисТрейд», которая реконструировала лестницу на Бульваре Гагарина, открытую в мае 2018 года. К слову, после преображения спуска местные жители заметили, что на лестнице нет пандусов, необходимых для удобства инвалидов и мам с колясками.

Покровская года — самая высокая точка Брянска. На ней установлен памятник Пересвету, который появился в 1985 году — к тысячелетию города.

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