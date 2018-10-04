В Калужской области закупят 12 модульных и мобильных ФАП

Калуга, , 18:00 — REGNUM В одиннадцати муниципальных районах Калужской области до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию семь модульных и пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом 4 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ в Калужской области Дмитрий Борисенков.

По его словам, общественные активисты добились принятия решений об улучшении материально-технических условий оказания медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах региона. Власти региона активизировали работу в данном направлении после серии мониторингов ОНФ качества медицинского обслуживания на селе и критических публикаций в СМИ.

Проблемами сельских фельдшерско-акушерских пунктов калужские общественники заинтересовались в мае 2018 года, проверив состояние 20 ФАП. Затем активистами было проконтролировано состояние еще 54 медицинских организаций. В результате выявились серьезные проблемы в работе многих пунктов, включая неукомплектованность оборудованием и плохое техническое состояние зданий медицинских организаций.

«Известно, что за счет средств регионального бюджета в 2018 году в регион будут поставлены четыре ФАП (в деревни Брынь Думиничского района и Асеньевское Боровского района, село Поречье Малоярославецкого района, поселок Калуговский Мосальского района). Еще дополнительно регион выделил 10,5 млн рублей на закупку трех ФАП для поставки в деревню Ахлебинино Перемышльского района, деревню Кудрявец Хвастовичского района, а также в калужский поселок Муратовский щебзавод», — заявил Дмитрий Борисенков.

Также из резервного фонда правительства России Калужской области выделено почти 42 млн рублей на закупку мобильных ФАП. На эти средства до конца 2018 года будут приобретены пять оборудованных автокомплексов для Ульяновского, Медынского, Козельского, Мосальского и Барятинского районов. На данный момент торги на поставку трех уже состоялись, соответствующие контракты заключены, еще два ждут своей очереди. До конца 2018 года оборудование должно быть поставлено в населенные пункты.

«Сейчас важно обеспечить общественный контроль за качеством и своевременностью установки оборудования. Невыполнение или затягивание взятых на себя поставщиками контрактных обязательств недопустимо, и за этим необходимо проследить. Средства выделены немалые — десятки миллионов рублей, их необходимо использовать максимально эффективно. Жители калужских малых населенных пунктов, куда придут новые ФАПы, должны как можно быстрее почувствовать улучшение качества организации медицинской помощи», — заявил модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновском районе Калужской области обнаружились фиктивные медпункты, которые проходят по документам как функционирующие, но в реальности не работают. Активисты ОНФ выяснили, что из 15 ФАП района, числящихся в региональном министерстве здравоохранения, в действительности открыты только пять. Например, здание пункта в деревне Брежнево закрыто и находится в аварийном состоянии. В некоторых деревнях, как, например, в Кцыне, фельдшерско-акушерский пункт — это покосившаяся деревянная избушка с печным отоплением.

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