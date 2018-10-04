Карантин в законе: на Ямале разбираются с правовыми аспектами кори

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:51 — REGNUM На Ямале оштрафована больница города Ноябрьска, где дети младшего возраста заразились корью. По мнению прокуратуры, врачи лечебного учреждения не предприняли меры по изоляции зараженного инфекцией ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Штраф небольшой — 20 тыс. рублей. Больший ущерб нанёс скандал с заражением корью в лечебном учреждении.

Напомним, опасное заразное заболевание привёз десятимесячный ребёнок, который вместе с родителями отдыхал в крымском санатории и подцепил там инфекцию. Отметим, что вывод об ответственности медицинских работников был сделан в ходе проверки заявления от 160 родителей города на постановление Роспотребнадзора, установившего карантин по кори в Ноябрьске до 11 октября. Напомним, более 600 непривитых детей были отстранены от посещений детских садов и школ. Специалисты Роспотребнадзора, по мнению прокуратуры, поступили правильно.

«Учитывая, что первый заболевший ребенок, уже будучи больным, прилетел в Ноябрьск на самолете, находился с родителями в аэропорту, амбулаторно посещал детскую поликлинику, список контактных лиц превысил отметку 350», — сообщила ИА «Север-Пресс» старший помощник прокурора ЯНАО Татьяна Трубицына.

Халатность, по мнению надзорного ведомства, допустили медики, не изолировавшие в отдельный бокс ребёнка несмотря на диагноз.

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