Итальянские защитники мигрантов организуют мониторинг в Средиземноморье

Неаполь, Италия, , 17:34 — REGNUM Несколько итальянских неправительственных организаций организуют совместный «мониторинг» ситуации в Средиземном море, сообщает La Repubblica в четверг, 4 октября.

Корабль Mare Ionico («Ионическое море») под итальянским флагом уже вышел из порта Неаполя и отправился в сторону побережья Ливии.

Активисты, поддерживаемые в том числе и группой депутатов-оппозиционеров, намерены проводить мониторинг ситуации и этим мониторингом «свидетельствовать» о том, что не все в Италии разделяют подход правительства к вопросу о нелегальной миграции.

Планируют ли организации заняться доставкой мигрантов в Италию, не уточняется. Ранее глава МВД Маттео Сальвини заявил, что вне зависимости от флага ни один перевозящий нелегальных мигрантов корабль не будет впущен ни в один порт страны.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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