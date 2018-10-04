Митинг индийских крестьян на границе с Дели встретили водометами и газом

Нью-Дели, , 17:34 — REGNUM 2 октября более 20 тысяч индийских крестьян устроили забастовку на границе столичного округа Дели и штата Уттар-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Дейник Бхаскар», акция была проведена организацией «Бхаратия кисан сангх («Всеиндийский крестьянский союз»).

Опасаясь массовых беспорядков в Нью-Дели, полиция не пустила демонстрантов в столицу. После попыток прорвать заграждения при помощи тракторов против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы.

В ходе забастовки крестьяне выразили недовольство политикой правительства Индии и выдвинули ряд требований. В частности, демонстранты потребовали выплату государственных пенсий по достижении 60 лет, погашение долгов правительства по закупке зерна, а также развитие системы орошения и совершенствование процедуры государственных закупок.

Ранее 1 октября состоялась встреча лидеров «Всеиндийского крестьянского союза» с главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом, в ходе которой сторонам удалось достичь согласия по отдельным вопросам. По сообщению индийского новостного издания «Дейник Бхаскар», после крестьянских волнений 2 октября правительство Индии пошло на ряд существенных уступок по каждой из заявленных проблем.