Четверг, 4 Октября 2018 года
18:39:12 МСК

Митинг индийских крестьян на границе с Дели встретили водометами и газом

Общество

Силам полиции пришлось применить против демонстрантов водометы и слезоточивый газ

Нью-Дели, 4 октября 2018, 17:34 — REGNUM  2 октября более 20 тысяч индийских крестьян устроили забастовку на границе столичного округа Дели и штата Уттар-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Дейник Бхаскар», акция была проведена организацией «Бхаратия кисан сангх («Всеиндийский крестьянский союз»).

Опасаясь массовых беспорядков в Нью-Дели, полиция не пустила демонстрантов в столицу. После попыток прорвать заграждения при помощи тракторов против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы.

В ходе забастовки крестьяне выразили недовольство политикой правительства Индии и выдвинули ряд требований. В частности, демонстранты потребовали выплату государственных пенсий по достижении 60 лет, погашение долгов правительства по закупке зерна, а также развитие системы орошения и совершенствование процедуры государственных закупок.

Ранее 1 октября состоялась встреча лидеров «Всеиндийского крестьянского союза» с главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом, в ходе которой сторонам удалось достичь согласия по отдельным вопросам. По сообщению индийского новостного издания «Дейник Бхаскар», после крестьянских волнений 2 октября правительство Индии пошло на ряд существенных уступок по каждой из заявленных проблем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить